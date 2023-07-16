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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" من محافظة شمال سيناء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

  

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، أولي فعاليات مبادرة "حدودنا نبضنا" بمركز شباب ٦ أكتوبر بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تمهيداً لتنفيذها بكافة المراكز الادارية لمحافظة شمال سيناء. 
ومن جانبها ، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تنفيذ هذه المبادرة يأتي ذلك في إطار الحرص على دعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة، حيث يتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق مسابقة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي، ويتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في معسكرات تفاعلية. 
جدير بالذكر أن مبادرة "حدودنا نبضنا" يتم تنفيذها بالمحافظات الحدودية، في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأهمية الاهتمام ودعم المحافظات الحدودية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات داخل تلك المحافظات.

وزارة الشباب محافظة شمال سيناء حدودنا نبضنا شباب ٦ أكتوبر تمكين الشباب

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