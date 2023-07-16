الرئيس الكينى يشيد بدور السيسى فى تحقيق التكامل الاقتصادى الإفريقى

أشاد ويليام روتو، الرئيس الكيني، بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، منوهًا إلى الالتزام بالنهوض بالمجموعات الاقتصادية والتكامل الإفريقي.

وثمن الرئيس الكيني، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي، إنجازات الرئيس السيسي خلال رئاسة لجنة الدول والحكومات، وجهوده في العمل على وضع منظور إفريقي جديد للعمل المناخي.

وأكد أن قمة "Cop 27" بمصر ساهمت في حل قضية تغير المناخ، مشيدًا برئاسة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ.