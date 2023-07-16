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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس النيابة الإدارية ينعى مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم

 المستشار حافظ عباس
 المستشار حافظ عباس

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وجموع  المستشارين الأعضاء، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله المستشار صبحي اللبان مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم  والمطالبات القضائية.

ونعى عباس الفقيد الذي كان قامة قضائية شامخة، ممن أفنوا حياتهم لتحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة القانون.

داعيًا الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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