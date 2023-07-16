جامعة أسيوط تطلق اليوم الصحي التثقيفي الأول لمركز صحة الشباب

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات اليوم الصحى التثقيفى الأول لمركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بكلية الطب، بمقر المركز، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعة، وبإشراف الدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سعد زكي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان مرسي رئيس قسم الصحة العامة، والدكتور مدحت العربي أستاذ الصحة العامة، ومدير المركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن إدارة الجامعة تهتم بشكل كبير بتقديم وافر الدعم والرعاية لمختلف أشكال النشاط الخدمي والمجتمعي، كما تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة، والمشاركة في كافة المبادرات الصحية، خاصةً في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف الصحة ووضعها علي رأس أولويات الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر ٢٠٣٠، وهو ما يسهم في توفير بيئة وقائية وصحية سليمة، والحفاظ علي صحة وسلامة المواطن المصري.

ومن جانبها قامت الدكتورة أماني عمر بالاطمئنان علي الترتيبات والتجهيزات اللازمة لخروج اليوم الصحي علي أفضل وجه منذ بداية انطلاقه، والتأكد من توفر كافة الاحتياجات اللازمة لتوسيع قاعدة الإقبال، وتحقيق أعلي معدلات استفادة للجهات المستهدفة، مشيرةً إلي سعي الكلية لاستمرار تنظيم هذه الفعاليات الصحية التثقيفية بشكل دورى، من أجل توفير الخدمات الصحية المختلفة، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية اليوم الصحي لمهامها على الوجه الأكمل من خلال تجهيز كافة الإمكانيات اللازمة، والاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية في مختلف التخصصات والمجالات.

وتابع الدكتور سعد زكي سير العمل خلال اليوم الطبي، والذي لاقي إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعة والعاملين بها للاطمئنان علي صحتهم وسلامتهم، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الفريق الطبي والإداري والعاملين بمركز صحة الشباب لدورهم المشهود وتكاتفهم من أجل التوعية بالوقاية من الأمراض، ونشر الممارسات الصحية السليمة التي تضمن تطبيق نظام صحي متكامل يتمتع بالدقة والجودة.

وحول تفاصيل اليوم الصحي، أوضح الدكتور مدحت العربي أنه تم توقيع الكشف الطبي تحت إشراف الدكتورة إيمان مرسي رئيس قسم الصحة العامة، وبالتعاون مع فريق من أعضاء هيئة التدريس، والمدرسين المساعدين، والمعيدين بالقسم ، حيث تم قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، والسكر، وقياس كمية الدهون، والمياه، وكمية المعادن والبروتينات والعضلات في الجسم، إلي جانب متابعة بعض المشاكل الصحية مثل السمنة والنحافة، فضلاً عن تقديم بعض الإرشادات الصحية والتعليمات الضرورية للوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تطوير سلوكيات الأفراد الصحية