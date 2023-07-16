عقب قرار تكليفهم.. محافظ الجيزة يلتقى بنواب رؤساء المراكز والمدن

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع سكرتير عموم الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن وذلك عقب قرار المحافظ بحركة التنقلات والتغيرات وتكليفهم بمهام عملهم الجديدة للاستماع لهم وبحث متطلباتهم ومقترحاتهم.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الحضور بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات فيما بينهم ونقل التجارب الناجحة والتى أثبتت فاعليتها فى تحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية الاعتماد على ميكنة المعلومات لسهولة حفظ ونقل الملفات واسترجاعها فيما يعود بالنفع على تحسين منظومة العمل بشكل عام.

وكلف اللواء أحمد راشد نواب رؤساء المراكز والمدن بالإهتمام بملفات منع التعديات علي أراضي الدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات.

وشملت تكليفات محافظ الجيزة بحصر موارد الأحياء والمراكز وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميدانى والإشراف الشخصى على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة، مؤكداً على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم.

كما شجع محافظ الجيزة المكلفين الجدد ووجه بتوفير متطلباتهم لسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها وحثهم على حسن استثمار توجهات الدولة الهادفة لتصعيد الشباب وتمكين الكفاءات منهم لنيل المناصب القيادية.

وحرص المحافظ على الاستماع لأراء الحضور حول مختلف ملفات العمل ومقترحاتهم لتحسين الأداء ووجه نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ببحثها والتنسيق لوضع آليات تطبيقها.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وثائر الجندى مدير التفتيش المالى والإدارى وسكرتيرى عموم الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن.

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