ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عقب قرار تكليفهم.. محافظ الجيزة يلتقى بنواب رؤساء المراكز والمدن

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال لقائه

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع سكرتير عموم الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن وذلك عقب قرار المحافظ بحركة التنقلات والتغيرات وتكليفهم بمهام عملهم الجديدة للاستماع لهم وبحث متطلباتهم ومقترحاتهم.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ الحضور بسرعة التعرف على استراتيجيات العمل بمواقعهم الجديدة والانسجام مع الرؤساء والمرؤوسين لتحقيق النجاحات المطلوبة بالشارع، مشيراً إلى ضرورة تبادل الخبرات فيما بينهم ونقل التجارب الناجحة والتى أثبتت فاعليتها فى تحقيق تطلعات المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية الاعتماد على ميكنة المعلومات لسهولة حفظ ونقل الملفات واسترجاعها فيما يعود بالنفع على تحسين منظومة العمل بشكل عام.

وكلف اللواء أحمد راشد نواب رؤساء المراكز والمدن بالإهتمام بملفات منع التعديات علي أراضي الدولة وإزالة مخالفات البناء وتحسين مستوى النظافة ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية لتسهيل حركة سير المواطنين والمركبات. 

وشملت تكليفات محافظ الجيزة بحصر موارد الأحياء والمراكز وتعظيمها وتدقيق المعلومات الخاصة بها للحفاظ عليها وترشيد الاستهلاك وتوجيه كافة الجهود لرفع مستوى معيشة المواطنين وتكثيف العمل الميدانى والإشراف الشخصى على الأعمال كل بنطاقه لتحقيق أقصى استفادة، مؤكداً على أهمية تلك الملفات كمقياس لأداء كل منهم. 

كما شجع محافظ الجيزة المكلفين الجدد ووجه بتوفير متطلباتهم لسرعة إنجازهم للمهام المكلفين بها وحثهم على حسن استثمار توجهات الدولة الهادفة لتصعيد الشباب وتمكين الكفاءات منهم لنيل المناصب القيادية.

وحرص المحافظ على الاستماع لأراء الحضور حول مختلف ملفات العمل ومقترحاتهم لتحسين الأداء ووجه نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد ببحثها والتنسيق لوضع آليات تطبيقها. 

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وثائر الجندى مدير التفتيش المالى والإدارى وسكرتيرى عموم الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء المراكز والمدن.

IMG-20230716-WA0002
IMG-20230716-WA0002
IMG-20230716-WA0001
IMG-20230716-WA0001
IMG-20230716-WA0000
IMG-20230716-WA0000
رؤساء الأحياء والمدن تكليف رؤساء الأحياء والمدن محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»