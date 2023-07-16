استشاري بكتيريا والمناعة.. تكشف عن كل ما تريد معرفته عن حمى الضنك

عدوى حمى الضنك من ضمن الفيروسات التي يصاب بها بعض الأشخاص خصوصاً في فصل الصيف ومن الممكن أن تنتقل هذه العدوى وتصيب الأطفال والكبار عن طريق لدغة البعوض.

وتنتقل حمى الضنك من شخص لآخر نتيجة عدوى الأعراض التي أصيب بها الشخص بسبب تشابهها بأعراض الإنفلونزا الموسمية، لذلك يرصد موقعنا “الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها من الكثير عبر محرك البحث “جوجل” لمعرفة طرق الوقاية من حمى الضنك.

كل ما تريد معرفته عن حمى الضنك

تعرف حمى الضنك بأنها عدوى فيروسية تنتقل عن طريق البعوض، وينتج عنها أعراض تتشابه مع أعراض الإنفلونزا ومن الممكن أن يتعرض صاحب هذا المرض للوفاة بسبب عدم تحمل الأعراض لأصحاب المناعة الضعيفة، ويتركز انتشار عدوى حمى الضنك في المناطق الاستوائية.

وقالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إن سبب ظهور حمى الضنك هو لدغة البعوض، الذي يعيش في المياة الراكدة، وأن البعوض موجود بكثرة في معظم الدول العربية.

وأضافت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، خلال حديثها لـ“الدستور” أن الأعراض تبدأ مباشرة في الظهور بعد لدغة البعوض وبتكون الأعراض طفيفة لمعظم الحالات، وإليكم أبرز أعراض حمى الضنك لتوخي الحظر:

أبرز أعراض حمى الضنك

1 - ارتفاع درجة الحرارة.

2 - غثيان وقيء.

3 - صداع شديد وألم خلف العينين.

4 - طفح جلدي.

5 - فقدان الشهية.

6 - إعياء عام.

7 - تورم العقد اللمفاوية.

8 - ظهور كدمات طفيفة على الجلد.

9 - نزيف من الأنف أو اللثة.

10 - ألم في المفاصل والعضلات.

وأكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، على أن مصاب حمى الضنك يجب أن يلتزم الراحة وشرب الكثير من السوائل تساعد المريض على تخطي العدوى، وهناك بعض الحالات بيكون لديها نقص في الصفائح الدمويه أو نقص في كورات الدم البيضاء، مما يجب أن يلتزم المريض للذهاب إلى الطبيب لإجراء التحاليل للحصول على الدواء المناسب مع أعراضه إذا ظهرت أعراض الطفح الجلدي، ونقص في الصفائح الدمويه.

طرق الوقايه من حمى الضنك

1 - تأكد من غلق النوافذ والأبواب لمنع دخول البعوض إلى منزلك إذا كانت نافذتك تطل على المناطق الزراعية.

2 - إذا شعرت بسخونية وتغير في درجة حرارة جسمك يجب إستشارة طبيبك بشكل سريع.

3 - تخلص من أي قمامة في غرفتك أو محيط منزلك حيث يمكن أن تجمع المياه وتصبح مواقع تكاثر محتملة.