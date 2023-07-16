رئيس جامعة أسيوط يؤكد خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع على الأوطان والشعوب

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع على الأوطان والشعوب، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بهذه القضية، التي تعد من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لأن تزييف الحقائق يؤثر على الدولة ومؤسساتها، ولذا يجب الانتباه إلى خطورتها وتوعية الشباب بعدم الانسياق وراءها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بعنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع"، في إطار احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو .

من جانبه.. قال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد عبدالمولى، إن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية، موضحًا أن الشائعات تنتشر في كل مكان بغض النظر عن طبيعة المجتمعات بهدف زعزعة الاستقرار، وعدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وأن الشائعات من أهم الوسائل التي تستخدم في حروب الجيل الرابع للتأثير نفسيًا واجتماعيًا على المجتمع.

تناولت الندوة تعريف حروب الجيل الرابع، أنواعها وخصائصها والنتائج المترتبة عليها، خاصة الشائعات الإلكترونية؛ مفهومها وأشكالها وخصائصها وسرعة انتشارها في المجتمع وطرق وآليات مواجهة الشائعات، وكيفية تنمية الوعي لدى شباب الجامعة والمجتمع بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الشائعات، والتأكد أولًا من مصدر المعلومات وصد المعلومات مجهولة المصدر أو القادمة من مصدر غير موثوق فيه أو غير ذي صفة لإعطاء المعلومة، كما تناول آليات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.

