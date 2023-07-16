ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة أسيوط يؤكد خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع على الأوطان والشعوب

رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، خطورة الشائعات وحروب الجيل الرابع على الأوطان والشعوب، وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة التوعية بهذه القضية، التي تعد من أخطر القضايا التي يواجهها المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لأن تزييف الحقائق يؤثر على الدولة ومؤسساتها، ولذا يجب الانتباه إلى خطورتها وتوعية الشباب بعدم الانسياق وراءها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة بعنوان "الشائعات وحروب الجيل الرابع"، في إطار احتفالات جامعة أسيوط بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو .
من جانبه.. قال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أحمد عبدالمولى، إن الإدارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم مثل هذه الأنشطة التوعوية، موضحًا أن الشائعات تنتشر في كل مكان بغض النظر عن طبيعة المجتمعات بهدف زعزعة الاستقرار، وعدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة، وأن الشائعات من أهم الوسائل التي تستخدم في حروب الجيل الرابع للتأثير نفسيًا واجتماعيًا على المجتمع.
تناولت الندوة تعريف حروب الجيل الرابع، أنواعها وخصائصها والنتائج المترتبة عليها، خاصة الشائعات الإلكترونية؛ مفهومها وأشكالها وخصائصها وسرعة انتشارها في المجتمع وطرق وآليات مواجهة الشائعات، وكيفية تنمية الوعي لدى شباب الجامعة والمجتمع بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الشائعات، والتأكد أولًا من مصدر المعلومات وصد المعلومات مجهولة المصدر أو القادمة من مصدر غير موثوق فيه أو غير ذي صفة لإعطاء المعلومة، كما تناول آليات التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي.
 

التواصل الاجتماعي الأوضاع الإقتصادية الأوضاع الاقتصادي التواصل الاجتماع الجامعة والمجتمع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الدكتور أحمد المنشاوى

الأكثر قراءة

إحالة ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية فى "أحداث سيدى برانى"

التحرى عن الشبهة الجنائية للمتهم بدهس المحامية أميرة جمال

الدكتور أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة فى الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

"تعرضت للأذى من الأطفال".. "سلحفاة المطرية" تعود إلى بيئتها بتوجيه وزارى

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024 رسميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»