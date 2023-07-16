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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر الأفضل بين 10 دول للاستثمار فى إفريقيا

الاستثمار المصري
الاستثمار المصري

أشاد الدكتور محمد البهواشي، أستاذ اقتصاد، بتصنيف مصر ضمن الأفضل بين 10 دول للاستثمار في إفريقيا، معلقاً: "إن الأزمات التي مرت على مصر، مثل الأزمة العالمية لوباء  كورونا، أظهرت إمكانيات مصر، وسلطت الضوء على الاقتصاد المصري".

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر استطاعت أن تتجاوب بشكل سريع مع تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن فكرة الإصلاح الاقتصادي في مصر مستمرة ولا تتوقف عند حد.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الدولة المصرية تقوم بخلق قوانين تشريعية داعمة للاستثمار، وتنشيء مجلس أعلى للاستثمار تهدف من خلاله إلى تقليل المشاكل التي يمكن أن تؤثر على تراجع الاستثمار، مؤكدا أن مصر تقوم باستحداث بنية تحتية في الطاقة والطرق، وهو ما له فضل كبير في تسهيل فرص الاستثمار.

 

ازمة كورونا أستاذ اقتصاد الأزمة العالمية الاصلاح الاقتصادي في مصر الدكتور محمد البهواشي الاقتصاد المصرى

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