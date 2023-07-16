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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد تحذر.. أجواء شديدة الحرارة اليوم

الأرصاد
الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وفقا لآخر تحديث لصور الأقمار الصناعية، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد وتستمر حتى الخميس المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء ستكون شديد الحرارة رطبة بأغلب الأنحاء مع الساعات المقبلة والتى من المتوقع خلالها أن تصل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 40 درجة وجنوب البلاد 45 درجة.

ويشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة ، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأحد :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  30 درجة.

الأرصاد شديدة الحرارة طقس اليوم الاقمار الصناعية درجات الحرارة المحسوسة

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