خبير تعدين: مصر بحاجة لتطوير وإدارة الثروة المعدنية غير البترولية

قال مارك كامبل، خبير التعدين العالمي، إن مصر بحاجة إلى صياغة سياسة واضحة لتطوير وإدارة الثروة المعدنية غير البترولية، حتى تتمكن من أن تصبح مركزًا عالميًا لتجارة التعدين، وتدفعها لتوليد 10 مليارات دولار من الصادرات بحلول عام 2040.

خبير تعدين عالمي : يجب على هيئة المساحة الجيولوجية بذل جهد للترويج لجيولوجيا مصر

وتابع "كامبل"، في تصريحات صحفية، أنه يجب على هيئة المساحة الجيولوجية لمصر (EMRA) بذل المزيد من الجهد للترويج لجيولوجيا مصر، وأن تكون الدولة وجهة استكشاف جذابة. وأضاف أن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري، منصة رائعة لتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة لمصر لتكون وجهة استكشاف رئيسية لمجموعة متنوعة من المعادن.

وأضاف: "أنا معجب بالجهات الراعية والمتحدثين وأصحاب المصلحة في المنتدى، وكيف أن الحدث لديه القدرة على أن يكون أداة فعالة للمشاركة في الحوار والمناقشة حول كيفية تطوير وتنمية قطاع التنقيب والتعدين في مصر".

كان قد ظهر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقطع فيديو ترويجي للنسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين، والمقرر انطلاقه خلال يومي 18 و19 يوليو الجاري، وعلّق: "باقي 7 أيام".

وسينطلق المنتدى تحت عنوان "البناء على 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام ومستدام"، بحضور عدد من كبار المسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين للتعدين وقادة الفكر والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات المتنوعة التي يواجهها قطاع التعدين في مصر.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين 2023، برئاسة المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الفترة من 18 يوليو 2023 على مدار يومين، بمشاركة نحو أكثر من 50 دولة، و50 متحدثًا من جميع أنحاء العالم، في ظل سعي مصر ليصبح قطاع التعدين داعمًا مهمًا للاقتصاد المصري، ورافدًا رئيسيًا للدخل القومي.