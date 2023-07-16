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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلمانى حول آليات مواجهة أزمة نقص الأنسولين فى مصر

الدكتورة حنان عبده
الدكتورة حنان عبده عمار

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان حول آليات مواجهة أزمة نقص الأنسولين في مصر.

وقالت "عمار" في سؤالها: هناك معاناة حقيقية تشهدها الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية بسبب نقص أدوية السكر، وهو ما يدق ناقوس الخطر نظرًا لما تمثله تلك الأدوية من أهمية لدى قطاع عريض من المرضى المصريين والذين يقدرون بـ11 مليون مريض سكر.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن نقص أدوية السكر يأتي ضمن قائمة من النواقص، حيث تشهد الأسواق المصرية نواقص في أدوية القولون، والغدد، وبعض المضادات الحيوية، بالإضافة إلى بعض أدوية السكر، بينما أكدت أن نواقص المستلزمات الطبية يوجد فيها شبه تأمين أكثر من الخامات التي تعاني نقصًا كبيرًا.

وأرجعت الأزمة الخاصة بالنواقص في أدوية السكر وغيرها إلى وجود نواقص كبيرة في 30% من الأدوية المنتجة، نتيجة عدم الإفراج عن شحنات المكونات الدوائية اللازمة للإنتاج من المواد الخام، في إطار أزمة النقد الأجنبي الحالية.

وكشفت "عمار": تستقبل مخازن الموزعين 750 ألف عبوة، يتم توزيعها على الصيدليات العامة، كما تستقبل مصر 950 ألف عبوة أنسولين مستورد يتم توزيعها على الصيدليات محتجزة لدى الجمارك، كما أن هناك 125 ألف عبوة أنسولين فى مخازن التموين الطبي التابعة للوزارة، كمخزن استراتيجى لا يصرف إلا فى الحالات الطارئة، كما يقدر الإنتاج المحلى من الأنسولين بنحو 7 ملايين عبوة سنويا، وتتوفر أرصدة من المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر وفقًا لتصريحات الوزارة، متسائلة عن أسباب الأزمة التي يواجهها السوق، وآليات التعامل معها؟.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة المتابعة الدورية لمنظومة المخازن الطبية الرئيسية والفرعية على مستوى محافظات الجمهورية، كما طالبت بوضع خطة لضبط وإحكام الرقابة على المخزون الصحى، ومراجعة المخزون الاستراتيجى من الأدوية والمستلزمات الطبية، ودراسة احتياجات الوزارة من المستلزمات والأدوية، وإعداد تقرير بالنواقص، والعمل على اتخاذ خطوات استباقية، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

الدكتورة حنان عبده عمار المستشار الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة والسكان نقص الأنسولين وزير الصحة

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