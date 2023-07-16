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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا يعقد لقاءات موسعة مع عدد من الآباء الأساقفة والرهبان بوادى النطرون

البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، اثنين من الآباء الأساقفة وأربعة من الآباء الرهبان، الذين حضروا لتهنئة قداسته بتعافيه وعودته لممارسة مهامه الرعوية، كما تم عرض بعض الموضوعات الرعوية على قداسة البابا.

التقى قداسته في لقاءات منفردة على مدار اليوم، صاحبي النيافة الأنبا إسحق، أسقف طما، والأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والآباء الراهب القمص سوريال الأنبا بيشوي، والراهب القمص رويس الأنبا بيشوي، والراهب القمص فام الأنبا بيشوي، والراهب القمص أرمانيوس الأنبا بيشوي.

وكان قد استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد توقف دام ثلاثة عشر أسبوعًا.

وأقيم الاجتماع في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي امتلأت بأبناء الكنيسة الذين جاءوا ليروا باباهم الذي يطل عليهم بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، واستقبل الحاضرون قداسته بحفاوة بالغة وفرحة عبروا عنها بكلمات التهنئة العفوية طالبين لقداسة البابا دوام الصحة والعافية.

وصلى قداسته صلوات رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية ومجمع كهنة الإسكندرية.

ورحب نيافة الأنبا بافلي بوجود قداسة البابا معبرًا عن فرحته وفرحة آباء الاسكندرية وشعبها بعودة قداسته بكامل صحته واستئناف نشاطه الرعوي.

وكرم قداسة البابا قبل بدء العظة 33 من متفوقي الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 
واستمع قداسته لإحدى الترانيم قدمتها خادمة بلغة الاشارة تشجيعًا لذوي الهمم من الصم وضعاف السمع.

وعرضت الدكتورة الباحثة سيلفيا مرقص بطرس ورقة بحثية لرسالة الماجستير في كيفية الاستفادة من فوائد استخدام "Artimizia = الشيح" مع مادة Piogiltazone علاج مرض السكري من النوع الثاني وقد حصلت عليه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في علم الجينات الوراثية، وشجعها قداسة البابا بعد أن ناقشها، مثنيًا على جهدها العلمي.

اسة البابا تواضروس الثاني الآباء الأساقفة الانبا اغابيوس الأنبا إسحق أسقف الأنبا إسحق أسقف طما الأنبا بيشوي في وادي النطرون

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