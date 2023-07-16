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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من اختبارات "كابيتانو مصر" بأسوان

اختبارات كابيتانو
اختبارات "كابيتانو مصر"

تواصل ملاعب جامعة أسوان، لليوم الثاني على التوالي، استضافة اختبارات النسخة الثانية لمشروع اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023" للموهوبين مواليد 2009، والتي أقيمت يوميّ 15 و16 من شهر يوليو الجاري، وأقيمت الاختبارات مجانًا وبدون دفع أي رسوم أو مقابل مادي، حيث جرت في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، وشهدت إقبالًا كبيرًا للغاية من اللاعبين، وسط حماس من أطفال وشباب محافظة أسوان، أثناء مشاركتهم في اختبارات الالتحاق بالبرنامج.

وتبدأ الاختبارات صباحًا بملء استمارة لكل لاعب ويتم قياس الوزن والطول، ثم يحصل كل لاعب على رقم وبناءً عليه يتم ترتيبه في الاختبارات، ويخضع اللاعبون لاختبارات لياقة ومهارة، ثم يشارك اللاعبون في مباريات لإظهار مهاراتهم خلال الاختبار.

وقالت والدة لاعب من محافظة الأقصر شارك ابنها في الاختبارات، أن ابنها كان سعيدًا للغاية بمشاركته في اختبارات "كابيتانو مصر"، ولم ينم طوال اليوم من فرحته في المشاركة في الاختبارات، بينما أبدى طارق السعيد، نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، سعادته للمشاركة كمدرب في البرنامج، مشيدًا بنظام الاختبارات والتي تقام مجانًا بدون أي رسوم.

برنامج "كابيتانو مصر" هو برنامج أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو أكبر برنامج لاكتشاف مواهب كرة القدم في الشرق الأوسط، وهو مشروع الدولة ووزارة الشباب والرياضة لاكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم والناشئين في جميع المحافظات المصرية، وحازت المسابقة على اهتمام عدد كبير من أولياء الأمور الذين يرون في أبنائهم موهبة حقيقية تستحق الاهتمام والدعم في كرة القدم.

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