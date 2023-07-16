وزير الإسكان يتابع مستجدات مشروعات مدينة غرب قنا على مساحة 8971.11 فدان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "مدينة غرب قنا"، التي تبلغ مساحتها حوالي 8971.11 فدان، والمرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن مدينة غرب قنا تعتبر إحدى مدن الجيل الرابع وتتنوع استعمالات الأراضي بها بين أنشطة سكنية بمحاور مختلفة، وتعليمية وتجارية وإدارية، وغير ذلك، ويتميز موقع التجمع العمرانى بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، فهو يقع على الطريق الصحراوى الغربى قنا– القاهرة، والطريق الصحراوى الغربى قنا– الأقصر، ويتميز بالقرب من مدينة قنا الأم بمسافة حوالى 5 كم، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 550 ألف نسمة فى سنة الهدف.

وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة- المشرف على غرب قنا، أن خطة العام المالي 2023/2024 بمدينة غرب قنا الجديدة بقيمة 225 مليون جنيه، مضيفًا أن قطاع الإسكان بالمدينة شمل الانتهاء من تنفيذ 30 عمارة لمنخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" مرحلة ثانية بها 720 وحدة سكنية، وتم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وجارٍ تسليم الوحدات للمستحقين، كما تم الانتهاء من تنفيذ 87 عمارة من إجمالي 106 عمارات مرحلة رابعة، وجار الانتهاء من باقي العمارات تباعًا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات من إجمالي 30 عمارة من مشروع سكن مصر، وجارٍ الانتهاء من باقي العمارات.

وقال: شمل قطاع الخدمات بمدينة غرب قنا الجديدة الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية (سوق تجارية – حضانة – ملعب ثلاثي – مدرسة تعليم أساسي – وحدة صحية – قسم شرطة – وحدة إطفاء)، وجارٍ تنفيذ مسجد يسع 300 مصلٍ بالمنطقة (1) مجاورة (2) منطقة الفيلات.

ونوه "رشاد" عن أنه بالنسبة لقطاع المرافق، جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا شبكات (مياه– صرف– ري- طرق "فرمة") بمساحة 1400 فدان بنسبة تنفيذ تجاوزت 97 %، وتم تنفيذ الخط الناقل بطول 8320 مترًا بنسبة 99%، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الـ300 فدان المطلة على الطريق الصحراوي، حيث إنها منطقة تحظي باهتمام المستثمرين.

وأشار المهندس أيمن رشاد، إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 34500 م3/يوم من إجمالي طاقة مخططة 172500 م3/يوم، حيث تم تنفيذ خط عاجل لتغذية المرحلة الأولي قطر 8 بوصات بالتنسيق مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بقنا ويتم ضخ المياه بانتظام، وتم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة عمارات سكن مصر، وكذلك منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي، وجارٍ استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة، كما يجري تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي مدمجة (مؤقتة) بقدرة 1000 م3/يوم.

وأعلن عن أنه تم وجارٍ تنفيذ شبكات الكهرباء لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 430 فدانًا (عمارات إسكان اجتماعى– عمارات سكن مصر– عمارات الإسكان المتميز– عمارات دار مصر)، حيث تم تنفيذ كابلات جهد متوسط بطول 125 كم وكابلات منخفض وإنارة بطول 65 كم، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، وكذا جارٍ تنفيذ الأعمال المدنية لشبكة الاتصالات الرئيسية والثانوية لمدينة غرب قنا.

وأضاف المهندس أيمن رشاد، أنه بالنسبة للموقف العقاري والاستثماري بالمدينة، تم حجز 178 قطعة أرض سكنية (قطع أراضٍ متميزة) من إجمالي 483 قطعة، كما تم حجز 56 قطعة أرض سكنية أخرى من إجمالي 517 قطعة، كما أن الأراضي الشاغرة هي 790 قطعة أرض ( نموذج 209/276)، و225 قطعة أرض متوسط، بجانب تخصيص عددٍ من الأنشطة الاستثمارية بالمدينة وتشمل: مدرسة خاصة بمساحه 10000 م2، وقطعة أرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 1660 م2، وجارٍ تخصيص قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 6.5 فدان، وتم تسليم الأرض المخصصة لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لإقامة مركز للتحكم في الغاز الطبيعي بمساحة 10000م2، وتسليم الأرض المخصصة لوزارة الداخلية لاستغلالها كمركز فحص فني آلي للمركبات وكمدرسة لتعليم القيادة بمساحة 11 فدانًا، والأرض المخصصة لإقامة كنيسة أرثوذكسية بمساحة 6200 م2، لافتًا إلى أنه جارٍ تخصيص مجمع الخدمات الحكومية لصالح محافظة قنا بمساحة 10 أفدنة، وقطعة أرض بنشاط تعليمي بمساحة 10000 م2 بغرض إقامة معهد تعليم عالٍ، بجانب طرح وحدات ضمن مشروع سكن مصر مرحلة تاسعة بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني على موقع بنك التعمير والإسكان.

مشروعات مدينة غرب

مشروعات مدينة غرب

مشروعات مدينة غرب

مشروعات مدينة غرب

مشروعات مدينة غرب