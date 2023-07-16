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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مع انطلاق فعاليات المهرجان.. أبرز المعلومات عن المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

المدينة التراثية
المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

شهدت مدينة العلمين الجديدة طفرة تنموية وأصبحت إحدى مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة، إذ تتمتع بموقع استراتيجي متميز وتضم مناطق سياحية وصناعية وفنادق تضاهي المدن العالمية.

ومع انطلاق مهرجان العلمين، ترصد "الدستور" أهم المعلومات عن المدينة التراثية، التي تم إنشاؤها في مدينة العلمين الجديدة.

- المدينة التراثية بالعلمين الجديدة 

- تضم مسجد ملك الملك

- تضم الكنيسة القبطية

- تضم أرض معارض وهي مبنى كبير مساحته 50 ألف متر مسطح

- تضم المسرح الروماني وهو مبنى مكشوف يسع 800 كرسي في الحفلة الواحدة

- تضم مجمع السينمات وهو عبارة عن 9 قاعات عرض تسع 1090 كرسي في الحفلة الواحدة

- تضم دار أوبرا تتسع لـ1200 شخص بالإضافة إلى مكتبة ومبنى تنمية مهارات


وفي سياق متصل، كان قد انطلق  مهرجان العلمين الجديدة، الخميس الماضي، كأهم الأحداث الترفيهية في مصر والمنطقة العربية، ويستمر حتى 26 أغسطس 2023، حيث يشهد المهرجان عددًا من الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

وتجمع الأحداث الفنية في المهرجان أكبر عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، وتعد الحفلات الغنائية من أبرز فعاليات المهرجان، حيث يشارك مجموعة من النجوم، ومنهم الفنان تامر حسني الذي أعلن عن تفاصيل حفله الأول والذي ينطلق يوم21 يوليو الجاري.

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إحدى مدن الجيل الرابع العلمين الجديدة المدينة التراثية بالعلمين الجديدة مهرجان العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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