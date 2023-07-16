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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن مكتبة الخرائط بالإسكندرية وشروط الدخول

مكتبة الخرائط بالإسكندرية
مكتبة الخرائط بالإسكندرية

تعتبر مكتبة الخرائط بالإسكندرية من ضمن المعالم السياحية المميزة التي يُقبل عليها عشاق القراءة والمعرفة، والتي تعرف بأنها أول مكتبة متخصصة للخرائط والمواد الكارتوجرافية في الوطن العربي.

وتحتوي المكتبة على أكثر من 7000 خريطة عبر أزمنة مختلفة، و600 أطلس وحوالي 5000 كتاب في مجال الجغرافيا والكارتوجرافيا وعلم المساحة وأكثر من 1000 مرجع وحوالي 6 مجسمات للكرة الأرضية.

وتضم المكتبة عددا من أجهزة الكمبيوتر وعددا من خرائط محمود باشا الفلكي، ومخطوطة الحج وأطلس لخرائط الأمير عمر طوسون والمنشور في ثلاثينيات القرن الماضي، ومخطوطة للخليج العربي.

ونرصد في السطور التالية من خلال هذا التقرير كافة التفاصيل والشروط لتتمكن من زيارة مكتبة الخرائط بالإسكندرية، وإليكم المعلومات على النحو التالي:

شروط دخول مكتبة الخرائط بالإسكندرية 

1 - ممنوع دخول المأكولات والمشروبات أثناء دخولك مكتبة الخرائط بالإسكندرية، وأيضا ممنوع وضع أشياء ثمينة في صناديق الأمانات.

2 - أثناء دخولك أو تجولك داخل المكتبة ممنوع التدخين.

3 - ممنوع التحدث داخل المكتبة في الهاتف ومن يخالف الشروط يتعرض لدفع غرامة يبلغ سعرها 10 جنيهات.

4 - يمكنك التصوير داخل المكتبة بكامل حريتك ولكن هناك أماكن ممنوع تصويرها وهي: “معرض عالم شادي عبدالسلام- ومعرض مختارات من أعمال آدم حنين- ومعرض سيف وأدهم وانلي: الفن والحركة- ومعرض مختارات من أعمال حسن سليمان- ومعرض إسكندرية عبر العصور للدكتور محمد عوض”.

5 - يمكنك شراء تذكرة دخول مكتبة الخرائط بالإسكندرية قبل دخولك لها من الشباك مباشرة.

6 - يسمح بدخول المكتبة الرئيسية من سن الـ16 عاما.

7 - تفتح مكتبة الطفل ومكتبة النشء أبوابهما للجمهور من سن 6 إلى 16 سنة طوال العام.

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