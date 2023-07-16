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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طارق صادق يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الخماسى الحديث

منافسات فردي الشباب
منافسات فردي الشباب ببطولة العالم للخماسي

توج طارق تامر صادق لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الشباب ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

 

وأحرز طارق الميدالية البرونزية برصيد 1443 نقطة بينما حصد الفرنسي ماتيس إيزاكا الميدالية الذهبية برصيد 1445 وجاء بارتوزس سيزميتيك لاعب بولندا في المركز الثاني برصيد 1444.

 

وجاء محمد حاتم حسن لاعب منتخبنا الوطني في المركز الرابع برصيد 1442 وأسامة مدحت ذكي في المركز السادس برصيد 1416 وسيف وائل في المركز السابع عشر برصيد 1370.

 

كان المنتخب الوطني قد توج بثلاث ميداليات بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت، وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل، و ذهبية لفريدة خليل في فردي الشابات.

 

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

المنتخب الوطني ببطولة العالم للخماسي ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب طارق تامر الأكاديمية العربية للعلوم منافسات فردي الشباب ببطولة العالم للخماسي

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