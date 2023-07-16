"سرحان": الرئيس سيوجه أنظار العالم لأضرار التغيرات المناخية فى كلمته بكينيا

قال علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة، إن مصر عند استضافتها مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، كانت تستضيفه نيابة عن القارة السمراء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر حاولت أن تنقل الصورة للمجتمع الدولي لما يحدث في قارة أفريقيا من تداعيات حالية ومستقبلية، على الرغم من أنها ليست لها أي مسئولية تاريخية في الانبعاث الحراري ولكن ستقع عليها الأعباء.

وأضاف، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة عن التغيرات المناخية في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي، ستكون هي بمثابة رسالة للعالم والمجتمع الدولي، وهي رسالة واضحة لتوجيه أنظار العالم كله لما يحدث من أضرار، مؤكدًا أن نصف الدول الأكثر هشاشة وتعرضًا للتغيرات المناخية موجودة في أفريقيا.

الرئيس سيجدد النداء للمجتمع الدولي للالتفات لمشكلة التغيرات المناخية

وتابع أن الرئيس سيجدد النداء للمجتمع الدولي للالتفات لهذه المشكلة والتداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية وأنه لابد من وضع حلول لها وكذلك الجهود التنموية كيف نجعلها أكثر مرونة لمواجهة التغيرات المناخية.