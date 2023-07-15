بمفك.. معاينة تصويرية للمتهم بقتل مسن لسرقته بالأزبكية

أجرت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم السبت، معاينة تصويرية للمتهم بقتل مسن لسرقته في شقة بمنطقة الأزبكية، وتم إجراؤها وسط حراسة أمنية مشددة وتسجيلها بالصوت والصورة.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود جثة مسن مقتول داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن مقتول طعنا بمفك، ويعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب وأنه دخل بطريقة شرعية للشقة بصحبة المتوفى وقام بطعنه بمفك وسرق الشقة.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.