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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رغم الحمل.. جورى بكر تعرض رشاقتها أثناء قضاء عطلة صيفية بالجونة

جوري بكر
جوري بكر

تحرص الفنانة جوري بكر على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، حيث تشاركهم تفاصيل حياتها الفنية والشخصية بشكل يومي.

وشاركت “جوري” صور لها عبر “إنستجرام” واستعرضت من خلالها رشاقتها رغم حملها بالشهور الأخيرة، وذلك أثناء وجودها بمدينة الجونة الساحلية بالغردقة.

 

من جهة أخرى، استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، الفنانة جوري بكر، في برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC للحديث عن آخر أعمالها مسلسل "جعفر العمدة"، والذي قدمت من خلاله شخصية وداد أمام النجم محمد رمضان، وذلك كواحدة من أبرز النجوم الذين لمعوا في موسم رمضان الماضي.

ورحبت إسعاد يونس بضيفتها جوري بكر، ومازحتها قائلة: "إنتى عاملة قلبان على السوشيال ميديا"، وقالت جورى إنها تستقبل الكثير من التعليقات التي تتضمن كلمات خارجة على صورها على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: "بتشتم فى الكومنتات بألفاظ وحشة، ولو شفت كومنت مش لطيف بقعد أعيط".

من جانبها علقت الفنانة إسعاد يونس على التعليقات المجهولة على السوشيال ميديا، وأنها قرأت خبر وفاتها وهي على قيد الحياة، مطالبة ضيفتها بعدم التركيز مع تلك التعليقات. 

الج الجو الإعلامية إسعاد يونس التواصل الاجتماعي التعليقات حمد رمضان حياتها الفنية تواصل الاجتماعي جوري بكر

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