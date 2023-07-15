حطب: بعثة مصر في دورة الألعاب العربية حققت ما وعدنا به

أشاد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ببعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب العربية بالجزائر والتي حققت 13 ميدالية متنوعة بينهم 12 ميدالية ذهب وميدالية فضة بعد المشاركة بثمانية لاعبين فقط في ألعاب القوى ورفع الأثقال.

وقال هشام حطب: “قررنا المشاركة في دورة الألعاب العربية ببعثة رمزية في ألعاب القوى ورفع الأثقال بعد دراسة المشاركة من كافة الجوانب الفنية والمالية خاصة بعد قرار اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بإلغاء بعض الرياضات وتقليص الموازين في رياضات أخرى”.

وأضاف: “قرار المشاركة كان بناء على دراسة للمشاركين وأن البعثة التي ستشارك ستنافس على الميدالية الذهب وهو ما حدث حيث حصد 8 لاعبين فقط 12 ميدالية ذهب وميدالية فضه وهو ما تعهدت به اللجنة الأولمبية المصرية في قرار المشاركة”.

وتابع حطب: “لدينا خطط ننفذها لتجهيز وتأهيل لاعبينا من أجل دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها في أكرا 2024 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالتعاون والمتابعة مع الاتحادات الرياضية والمشاركة في البطولات يكون وفقا للمعايير التي يتم وضعها والاستفادة التي يحققها لاعبينا من المشاركة في البطولات الخارجية”.

وختم هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أشكر بعثة مصر التي شاركت في دورة الألعاب العربية بالجزائر على تحقيق المطلوب والتواجد المصري في جميع المحافل ورفع راية مصر دائما.

وأنهت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة بالجزائر 2023 بحصد 13 ميدالية متنوعه بينهم 12 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة.

وشاركت بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر ببعثة رمزية مكونه من 8 لاعبين فقط 4 لاعبين في ألعاب القوى هم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل، و4 لاعبات في ألعاب القوى نعمة سعيد ورحاب أحمد وشيماء خالد وأمل توفيق.

وجاءت ميداليات بعثة مصر :

ميداليات منتخب ألعاب القوى

- إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي

- إيهاب عبدالرحمن 1 ميدالية ذهب في رمي الرمح

- مصطفى عمرو 1 ميدالية ذهب في دفع الجلة

- مصطفى الجمل 1 ميدالية ذهب في رمي المطرقة

ميداليات منتخب رفع الأثقال

- نعمة سعيد 2 ميدالية ذهب في منافسات وزن 71 كجم

- رحمة أحمد 2 ميدالية ذهب في منافسات 81 كجم

- شيماء خالد 2 ميدالية ذهب في منافسات +81 كجم

- أمل توفيق 1 ميدالية ذهب و1 ميدالية فضة في منافسات 49 كجم