سموحة يختتم الموسم بالفوز على المصرى فى الدورى

اختتم فريق سموحة، بطولة الدوري المصري موسم 2022/ 2023 بالفوز على المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 34 من المسابقة.

سجل محمود عبد الحليم "حليمو" هدف المباراة الوحيد لفريق سموحة في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

ورفع سموحة رصيده إلى 42 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد المصري عند 47 نقطة في المركز الخامس.

أحداث المباراة

وشهدت الدقيقة الثامنة ركلة حرة للمصري في منتصف ملعب سموحة بعد إعاقة من صديق كالابا لمحاولة مرور عبد الرحيم دغموم.

وبعد دقيقة واحدة نفذت الركلة الحرة بعرضية من إلياس الجلاس إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عماد الدين بوبكر برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

ركلة ركنية للمصري من جهة اليسار نفذها إلياس جلاسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع سموحة عن مناطق الخطورة.

في الدقيقة 29 تسديدة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري من يمين منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن.

في الدقيقة 30 انفراد تام بالمرمى من حسين فيصل لاعب سموحة فسدد كرة قوية أبعدها الحارس عصام ثروت عن مرماه ثم ردت له مرة أخرى فسدد كرة أبعدها كريم العراقي من على خط المرمى.

وجاء هدف سموحة في الدقيقة 31 بعد تمريرة من حسين فيصل إلى محمود عبد الحليم المتمركز داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أقصى يسار المرمى.

فرصة أخرى لفريق سموحة في الدقيقة 38 بعد تسديدة قوية من زياد كمال لاعب المصري من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

الهاني سليمان أنقذ التعادل بعدما نفذت الركلة الحرة بعرضية من الياس جلاسي إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الرحيم دغموم برأسية من داخل منطقة الجزاء ردت من وجه الحارس هاني سليمان.

في الدقيقة 63 تسديدة من رجب عمران لاعب المصري من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

تسديدة قوية من حسن علي لاعب المصري من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس هاني سليمان من يمين مرماه.