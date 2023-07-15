ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"تحولات الأدب بعد 30 يونيو".. احتفالية لقصور الثقافة بالدقهلية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهدت قاعة أم كلثوم بالسنبلاوين بالدقهلية احتفالية بعنوان "تحولات الأدب بعد ثورة 30 يونيو"، ضمن برامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

بدأت الفعاليات بكلمة أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، قدم خلالها الشكر للتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقامة الاحتفالية التي تأتي استمرارا لاحتفالات الشعب المصري العظيم بذكرى الثورة المجيدة.

أدار الاحتفالية الأديب طارق العوضي، وشارك فيها الشعراء محمد فتحي السيد، عبد الباسط السرسي، محمد البيه، معوض مسعد العباسي، وألقوا خلالها الضوء على مجرى الأحداث في مصر قبل وبعد 30 يونيو والإنجازات التي حدثت على المستويات كافة، وتناول اللقاء كيف أن الأدباء هم الأكثر انفعالا بالحدث، ويظهر ذلك من خلال أشعارهم وأعمالهم الأدبية والإبداعية في تسجيل تلك اللحظات الخالدة من تاريخ الأمة، كون المفكرين والأدباء والشعراء هم ملهمو الثورات، وعليهم يقع عبء تشكيل المكون الثقافي للشعوب، وبعد مرور 10 سنوات من ثورة يونيو هم أكثر من يعبرون عنها وعن تأثيرها بشكل أكبر وأعمق، كما ألقى الحضور الضوء على العديد من الأعمال الفكرية والمؤلفات عن الثورة في هذا الإطار.

الاحتفالية نظمها فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة السنبلاوين. واختتمت بفقرات فنية غنائية لبعض المواهب وقصائد شعرية وطنية لشعراء السنبلاوين، وشهدت حضور ممثلي منظمة حقوق الإنسان والجهات التنفيذية، ولفيف من الشعراء والمثقفين والمبدعين.

IMG-20230715-WA0164
IMG-20230715-WA0164
IMG-20230715-WA0165
IMG-20230715-WA0165
IMG-20230715-WA0166
IMG-20230715-WA0166
قاعة أم كلثوم تحولات الأدب 30 يونيو قصور الثقافة السنبلاوين ثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته في المنصورة

زوجة "رجب بحة" لـ"الدستور": مرتضى منصور خرب بيتنا وجوزى غلبان وبنتى هتطلق

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

كيف ساهم مهرجان العلمين فى تعزيز روح الابتكار والريادة لدى الشباب؟

سقوط سيارة بوتاجاز من أعلى معدية فى مياه النيل ببنى سويف

حقيقة سرقة 3 سيدات موظف بطريق كفر البطيخ في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»

تفاصيل نقل نتنياهو إلى المستشفى: يعانى «جفافًا» وفحوصات طبية إضافية

قوات الاحتلال تقمع وقفة ضد هدم المنازل فى سلوان