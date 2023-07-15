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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

115 محضرا خلال 130 حملة نفذتها سلامة الغذاء بالغربية على 890 منشأة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، حيث نفذت الهيئة عدد ١٣٠ حملة على ٨٩٠ منشأة أسفرت عن تحرير ١١٥ محضرا متنوعا.

وأكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية أن الحملات التفتيشية نتج عنها ضبط ٧٥ كرتونة زبيب، ٤٠ برميل مخلل و٤١ طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تنفيذ إعدامات لعدد ١٠٦ سلعة غذائية منتهية الصلاحية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

١١٥ محضر خلال ١٣٠حملة نفذتها سلامة الغذاء بالغربية على ٨٩٠

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