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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طالب كلية الآداب يمزق جسد زوج شقيقته في المنصورة

طعن
طعن

قام طالب بكلية الآداب بطعن زوج شقيقته بسكين في مدينة المنصورة أدى لإصابته إصابات بالغة، وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كام قد ورد بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "محمد محسن محمد حسن"، 32 عامًا، عامل، ومقيم قرية الطاهري دائرة مركز منية النصر مصابا باشتباه قطع بأوردة وأربطة الرسغ الايسر "ادعاء تعدى من آخرين - ولا يمكن استجوابه".

 

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال شقيقه 35 عامًا، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم بذات العنوان اتهم شقيق زوجة المصاب ويدعى "حسام.م.أ.ع"، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الأداب جامعة المنصورة، ومقيم منطقة عزبة الشال دائرة قسم ثان المنصورة بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين " بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة لخلافات عائلية بينهما وذلك حال تواجدهما بمنطقة عزبة الحلواني.

 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.

 

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنصورة، العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ارتكاب الواقعة التعدي عليه بالضرب العرض على النيابة العامة جامعة المنصورة عزبه الشال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة مركز منية النصر مستشفى الطوارئ الجامعى

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