فريدة خليل تتوج بذهبية بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

توجت فريدة خليل لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي الشابات ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الأكاديمية العربية البحرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وجاءت ميدالية فريدة عقب حصدها لـ 1338 نقطة، وحلت الألمانية ناديا فارمند في المركز الثاني برصيد 1323 نقطة، فيما جاءت الإيطالية آنا شييارا الارا في المركز الثالث برصيد 1316 نقطة.

كما جاءت جنة الجندي لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الخامس برصيد 1292 نقطة ، فيما جاءت زميلتها سارة محمد في المركز السادس عشر، وحلت ريتاج رمضان في المركز التاسع عشر.

وتنطلق منافسات نهائي الشباب بعد قليل بمشاركة الرباعي المصري محمد حاتم ، وسيف وائل ، أسامة مدحت ، وطارق تامر.

وتقام البطولة بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات يمثلون 35 دولة بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

وكان منتخبنا الوطني قد توج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب عن طريق الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت وفضية في تتابع الشابات للزوجي سارة محمد وفريدة خليل.