اتحاد الكرة يحدد مبدئيًا أول أغسطس لفتح باب الانتقالات الصيفية

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن الاتحاد حدد بشكل مبدئي أول أغسطس المقبل موعدًا لفتح باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وواصل المصدر، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد اتحاد الكرة، موعد فتح باب القيد لكل الأندية بشكل رسمي، ما عدا الزمالك الذى سيتم الاستقرار على فتح باب القيد له قبل فى نهاية الشهر الجاري، بسبب مشاركته في البطولة العربية حال إنهاء أزمته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الذى منع الزمالك من القيد فترتين بسبب مستحقات سبتورتنج لشبونة في قضية محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق.

من ناحية أخرى، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة خلال الأيام المقبلة لتحديد مصير دوري المحترفين، بعد أن اعترضت أندية عديدة على تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.

ويطبق نظام دوري المحترفين للدرجة الثانية بمشاركة 20 ناديًا على مجموعة واحدة، بدلًا من ثلاث مجموعات، مقسمة 16 فريقًا على كل مجموعة، وهو ما يقلل فرص الأندية فى المشاركة في الدورى بعد تخفيض عدد الأندية.

وعقدت الأندية اجتماعًا الأسبوع الماضى مع اتحاد الكرة للتمسك بعدم تطبيق دوري المحترفين فى الموسم المقبل، وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من اتحاد الكرة والأندية لعمل تصور على شكل الدوري الموسم المقبل ، وتقديمه لاتحاد الكرة على أن يتم البت فى المقترح في أول اجتماع لمجلس إدارة اتحاد الكرة .