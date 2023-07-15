"الدستور" يرصد انطلاق فعاليات المباريات الختامية للعبة “تيك بول” بمهرجان العلمين الجديدة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات المباريات النهائية للعبة "تيك بول" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى بحضور جماهيري كبير.

مهرجان العلمين الجديدة

ومن المقرر أن تستمر المباريات النهائية حتى الساعة السابعة مساء بعد أن بدأت مباريات اللعبة بداية من الخميس الماضي بتواجد النجمتين العالميتين نتاليا ومايا وبمشاركة عدد كبير من الشباب.

ويرصد "الدستور" عددًا من الصور من فعاليات اليوم، حيث تجرى المباريات النهائية للبطولة لتختتم لعبة تيك بول فعالياتها اليوم بعد عدد كبير من المباريات.

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أمس الأول، لتدشن أكبر تظاهرة ترفيهية فنية رياضية فى الشرق الأوسط، تستمر فعالياتها حتى 26 أغسطس المقبل، وتستهدف حضور أكثر من مليون زائر.

شهد اليوم الأول من فعاليات المهرجان، الذي يُقام للمرة الأولى على أرض العلمين الجديدة، التي تنتمي إلى مدن الجيل الرابع، انطلاقة قوية للغاية حظيت بإشادة جماهيرية واسعة بحسن التنظيم وترتيب الفعاليات.

وأعربت ملك أسعد، عضو اللجنة المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها بالوجود مع الفريق المنظم للتظاهرة الترفيهية الكبرى، مضيفة: "ما يحدث فى المهرجان هو نتاج جهود مضنية من فريق العمل استمرت لمدة تزيد على 6 أشهر، تم خلالها فتح خطوط اتصال بين عدد من الشركات والجهات، لتنظيم حدث مشرف يليق بالدولة المصرية ومدينة العلمين الجديدة، وهو ما ظهر جليًا منذ الساعات الأولى لانطلاق الدورة".

وأفادت بأن تنظيم الدورة الأولى من المهرجان مر بمراحل مختلفة، بداية من التفكير فى الأمر، مرورًا بتحديد الشركاء والشركات المنظمة والراعية، والتعرف على اهتمامات وتفضيلات الجمهور، والحرص على تنظيم الحدث نفسه، وسط الحرص على تلبية جميع متطلبات واحتياجات الجمهور، سواء الترفيهية أو الفنية أو الرياضية، فى فعاليات مستمرة تضمها مدينة واحدة.

وقد أعلن الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق برنامج "الجزيرة"، على شاشة "إكسترا نيوز" قريبًا.