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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع زوجين في انقلاب سيارة بطريق "الغردقة - رأس غارب"

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقي زوجان مصرعهما فيما أصيب نجلهما، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة طريق الغردقة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي  بالكيلو 80 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مصرع كل من أثر محمد عبده، 49 سنة، بعد إصابته بنزيف بالمخ وتوقف عضلة القلب، وزوجته علا محمد عبد الحي 47 سنة، بعد إصابتها بنزيف في المخ وكسر بعظام الجمجمة.

فيما أصيب نجلهما مالك أثر محمد 9 سنوات، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، وتم عمل الإسعافات الأولية للطفل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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