محمد رمضان بقميص شفاف فى كواليس أغنيته الجديدة "تطبطب" (فيديو)

انتهى النجم محمد رمضان من تسجيل وتصوير أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “تطبطب” والمقرر طرحها مساء غد الأحد.

وظهر محمد رمضان في كواليس فيديو كليب أغنية “تطبطب”، وهو مرتد قميص شفاف وحليق الرأس، ونشر مقطع فيديو من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام” وعلق عليه قائلًا: “ومش لاقي الإيد اللي تطبطب.. بكرا أول صواريخ الصيف”.

وينتظر النجم محمد رمضان طرح فيلمه السينمائي الجديد “ع الزيرو” بدور العرض السينمائي والذي انتهى من تصويره الفترة الماضية.

فيلم “ع الزيرو” تدور أحداثه حول حمزة “دراجون” ولديه طفل صغير يعاني من مرض خبيث ويحاول والدة حمزة تدبير الأموال اللازمة لعلاج نجله، يتعرض حمزة لعدة مواقف مثيرة يتعرف من خلالها على أشخاص يحاولون مساعدته، ما يغير من الأحداث المؤسفة التي يعيشها.

يعد فيلم “ع الزيرو” ثاني أعمال الفنان محمد رمضان لهذا العام بعد عرض فيلمه الأخير"هارلي" بموسم عيد الفطر الماضي.

فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، الفيلم تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.