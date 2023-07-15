قتلا عجوزًا.. الإعدام لسمكرى ومكوجى فى الغربية

أصدرت محكمة جنايات المحلة، اليوم السبت، حكما يقضي بمعاقبة متهمين سمكرى ومكوجي بالإعدام شنقا، ثبت اتهامهما باستدراج عجوز عمره 65 عاما وهو خارج من المسجد عقب صلاة العشاء، بحجة قيامه برفع مواد بناء مقابل حصوله على 100 جنيه، وتعدوا عليه بالضرب بشاكوش وأسلحة بيضاء حتى توفي تماما، ثم قام المتهمان بسرقة 65 ألف جنيه وألقيا جثته فى مجري مائي.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالغربية قد نجحت في كشف غموض واقعة اختفاء المجني عليه بعد خروجه من صلاة العشاء، حيث تبين قيام المتهمين باستدراجه لشقة أحدهما بحجة القيام ببعض الأعمال مقابل أجر.

وتبين من التحريات قيام المتهمين بوضع مخدر في الشاي له وما إن ظفرا به حتى قام أحدهما بضربه على رأسه بمطرقة ضربتين وسقط غارقا في دمائه، وقاما بعد ذلك بوضع الجثمان في غسالة مياه ونقله بدراجة نارية لمجري مائي والتخلص من الجثة، بعد أن سرقا منه مبلغ 65 ألف جنيه.