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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء العراقى: القطاع الصحى يعانى بسبب الانتكاسات السابقة

السوداني
السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن القطاع الصحي يعاني بسبب الانتكاسات السابقة التي تراكمت فيه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لرؤساء ومسئولي الدوائر الخدمية في محافظة المثنى"، لافتا إلى أن "السوداني اطلع على مجمل المشاريع الخدمية وأداء الدوائر ذات الارتباط المباشر بالمواطنين، كما تابع موقف تنفيذ المشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارات المختلفة في المحافظة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، واستمع لأهم المعوقات والعقبات التي تواجه العمل اليومي للدوائر الخدمية".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن هذه الزيارات الميدانية، تستهدف الاطلاع على واقع تقديم الخدمات، وأداء المؤسسات المختلفة، وتقييم الأداء وفقاً لما هو منجز، وما يتلقاه المواطن فعلياً من خدمة، مؤكداً: "تكليف لجان مختصة بمتابعة التوجيهات والملاحظات التي تقف عليها كل زيارة، من أجل تحقيق الغاية المرجوة منها".

ووجّه بعد زيارته إلى مستشفى الحسين التعليمي، بـ"مضاعفة الاهتمام بالقطاع الصحي، حيث لا يمكن التأخر في تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين"، لافتا إلى أن "القطاع الصحي يعاني بسبب الانتكاسات السابقة التي تراكمت فيه، وعلى المحافظ ترتيب أولوياته وفقاً لحاجة المواطنين، وهو ما رسمته الحكومة في برنامجها وحسب أولوياتها الخمس التي جاء قطاع الصحة في مقدمتها".

وأكد أنه سيمنح المحافظ والمسئول الصلاحيات التي يحتاجها من أجل النهوض بالواقع الصحي.

وشدّد السوداني على "أهمية إجراء مراجعة دقيقة لمواضع الخلل والتقصير والتلكؤ، بالتزامن مع تثمين أي جهد متميز يسعى إلى تقديم الخدمة للمواطنين، وتلبية متطلباتهم وطموحاتهم".

رئيس مجلس الوزراء السوداني القطاع الصحي وكالة الانباء العراقية المثني

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