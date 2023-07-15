حزب الشعب الجمهوري ينظم فعالية لتجهيز 40 شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج ضمن مبادرة "مع الناس"

نظم حزب الشعب الجمهوري، فعالية كبيرة لتجهيز ٤٠ شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج بمحافظة سوهاج، بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة أمين عام الحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية أمين التنظيم على مستوى الجمهورية ، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد عويضة أمين الحزب بالمحافظة ، والنائب شعبان لطفي و النائب نشأت فؤاد عباس و النائبة الفت المزلاوي و النائبة نانسي نعيم أعضاء مجلس النواب ، فضلًا عن أكرم العمدة أمين التنظيم بالمحافظة والسادة أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة، وأمناء المراكز، بالإضافة إلى نشأت حته امين امانة الشباب المركزية و شباب الأمانة المركزية للتنظيم، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة العامة .

وتأتي فعالية تجهيز ٤٠ شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج في ضوء المبادرة التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري تحت شعار "مع الناس" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في كافة ربوع الوطن ليكون الحزب بهذه الفعالية قد ساهم بإضفاء البسمة على ١٥٠ شاب وفتاة من محافظات مختلفة.

وبدأ الحزب فعاليته بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة حزب الشعب الجمهوري في المشاركة المجتمعية، ومن ثم اختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج.

من جانبه وجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة خلال كلمته، بالشكر للسيد محافظ سوهاج على جهود سيادته والتعاون والدعم الدائم لجميع انشطة الحزب ومبادراته داخل المحافظة.

وفي سياق متصل، أكد أحمد الألفي، خلال كلمته، على أن فاعلية تجهيز ٤٠ شابًا وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، تأتي في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي يتحمله الحزب تجاه الشعب.

وفي الختام تم تسليم درع مهداه من حزب الشعب الجمهوري للمحافظ، بالإضافة إلى توزيع بعض الهدايا الخاصة بالشباب المقبلين على الزواج.