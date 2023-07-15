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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز استئناف إسلام جابر على حبسه سنة لسرقة ورقة زواجه العرفى لجلسة 19 يوليو

إسلام جابر
إسلام جابر

حددت محكمة جنح مستأنف الهرم اليوم، جلسة 19 يوليو الجاري، لنظر استئناف اللاعب إسلام جابر، "محبوس" على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفي.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف، للاعب كرة القدم لاتهامه بسرقة عقد زواج عرفي، في القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم.

والبداية عندما تقدمت سيدة ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضي، بواسطة محام حددت هويته، والاستيلاء على ورقتي الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

إسلام جابر إجراءات القانونية إثبات النسب الإجراءات القانونية الحبس سنة مع الشغل الحبس

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