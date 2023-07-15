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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يلتقى وفد المكتب الفنى للبابا تواضروس الثانى

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد ووفد قداسة البابا تواضروس

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، وفد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس الثاني بحضور نيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات، وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة أبناء المحافظة من الأقباط.

وصرّح الزملوط بأنه تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للكنيسة بالخارجة وتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع للبدء في أعمال الإنشاءات، مشيرًا إلى تقديم المحافظة الدعم الكامل بالتنسيق مع نيافة الأنبا لتوفير خدمات أفضل لرعايا الكنيسة من خلال المقر الجديد المزمع تأسيسه.

محافظ الوادي الجديد المكتب الفني لقداسة البابا تواضروس أسقف الوادي الجديد والواحات كنيسة السيدة العذراء بالخارجة مناقشة الإجراءات التنفيذية لإنشاء مقر جديد للكنيسة بالخارجة لتوفير خدمات أفضل لرعايا الكنيسة

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