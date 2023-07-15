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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتابعان موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وزير الإسكان ومحافظ
وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر

 

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وموقف المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة بالمحافظة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار - خلال اجتماع موسع اليوم السبت بديوان عام محافظة البحر الأحمر بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة - أن وزارة الإسكان، وجهاتها المختلفة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الجهاز المركزي للتعمير - الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركتها التابعة بمحافظة البحر الأحمر) لا تدخر جهداً في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالينا بمحافظة البحر الأحمر.

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، أن الجهد الذي بذلته وزارة الإسكان، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لتغطية مدينة الغردقة بالكامل بخدمة الصرف الصحي يعد إنجازاً، وفي وقت قياسي، مناشداً المواطنين بسرعة إنهاء إجراءات توصيل خدمات الصرف الصحي لمنازلهم.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير و المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب بالبحر الأحمر، والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واستمع الوزير لمطالب نواب مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.. ووجه الجهات المعنية بالوزارة بدراستها.

كما وجه الوزير، مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف المباشر على دراسة وتنفيذ الحلول المناسبة لتوصيل مياه الشرب للمواطنين بالمناطق النائية بمدن محافظة البحر الأحمر.

بدوره أكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان، أن هناك خططاً عاجلة لرفع كفاءة محطات المياه بالمحافظة لزيادة الطاقة الإنتاجية، لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

ووجه وزير الإسكان أيضاً، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، باستمرار متابعة مستوى خدمات مياه الشرب، وتقييم تشغيل محطات المياه والخزانات الرئيسية للمياه، بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك خزانات المياه لدي المواطنين، للتأكيد على أهمية جودة ومأمونية مياه الشرب المنتجة، مؤكداً أن هناك معامل بكل محطة لمراجعة جودة المياه بمختلف مراحل العمل بالمحطة.

وقدم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إيهاب خضر، عرضاً عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، كما قدم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر المهندس محمد عيسى، عرضاً تفصيلياً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، حيث يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب بالمحافظة 215 ألف م3 يومياً، منها 113 ألف م3 يومياً من المياه المحلاة

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان والمرافق الخدمية والتنموية الجهاز المركزي للتعمير

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