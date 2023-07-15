530 مليون دولار.. إجمالى صادرات القطاع الطبى خلال 2023 (إنفوجراف)
14 % زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023
530 مليون دولار صادرات القطاع الطبي خلال النصف الأول من العام الجاري
30 % زيادة متوقعة في الصادرات الطبية سنويا بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة من المجلس التصديري
20 % سنويا دعم الموارد الدولارية من مجلس الوزراء بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية
200 % ارتفاعا في صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.
30 % مستهدفات الصادرات الطبية خلال 2024