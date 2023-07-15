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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

إنفوجراف

530 مليون دولار.. إجمالى صادرات القطاع الطبى خلال 2023 (إنفوجراف)

صادرات القطاع الطبي
صادرات القطاع الطبي

14 % زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

530 مليون دولار  صادرات القطاع الطبي خلال النصف الأول من العام الجاري
30 % زيادة متوقعة في الصادرات الطبية سنويا بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة من المجلس التصديري

20 % سنويا دعم الموارد الدولارية من مجلس الوزراء بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية
200 % ارتفاعا في  صادرات القطاع  خلال السنوات الثلاث الماضية قياساً  على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.
30 % مستهدفات الصادرات  الطبية خلال 2024

التصدي التصديري السلعيه السنوات الصادرات

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