530 مليون دولار.. إجمالى صادرات القطاع الطبى خلال 2023 (إنفوجراف)

14 % زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

530 مليون دولار صادرات القطاع الطبي خلال النصف الأول من العام الجاري

30 % زيادة متوقعة في الصادرات الطبية سنويا بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة من المجلس التصديري

20 % سنويا دعم الموارد الدولارية من مجلس الوزراء بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية

200 % ارتفاعا في صادرات القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

30 % مستهدفات الصادرات الطبية خلال 2024