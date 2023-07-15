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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل فى إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بامتداد شارع عزمى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقّد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عددًا من المشروعات، وتابع سير العمل في إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بامتداد شارع عزمي، والتي تستوعب أكثر من ٣٠ شاحنة، وذلك لاستيعاب وتنظيم تواجد السيارات ومنع الازدحام بهذه المنطقة الحيوية. ورافقه خلال الجولة المهندسة هويدا شميس، مدير منطقة تعمير بورسعيد، والأستاذ أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، والأستاذ محمد فواز، رئيس حي الشرق، بالإضافة إلى عدد من الجهات التنفيذية المسئولة عن المشروع.

وأكد محافظ بورسعيد أن ساحة الانتظار الجديدة تم إنشاؤها بالتوازي مع تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق والشوارع الحيوية بالمنطقة، وعلى رأسها تطوير شارع عزمي لتحقيق الشكل الحضاري والجمالي.

واستعرض محافظ بورسعيد التصميمات الهندسية ومعدلات العمل التي شهدتها الساحة حتى الآن، موجهًا بتكثيف معدلات العمل نظرًا لأهمية الطريق الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين والسيارات، وتحقيقًا للمظهر الحضاري.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن ساحة انتظار السيارات بامتداد شارع عزمي تأتي في إطار خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والشكل الحضاري في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت إنشاء العديد من ساحات انتظار السيارات وأخرى للجلوس مزودة بالوسائل الترفيهية والتجميلية في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير الطرق والمحاور بمختلف الأحياء.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
استعرض إقبالا كبيرا التصميمات الهندسية التنفيذية الإزدحام

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