مصرع فتاة سقطت من علو في قنا

لقيت فتاة مصرعها، اليوم السبت، إثر سقوطها من علو في نجع سعد منطقة الحميدات التابعة لدائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع فتاة إثر سقوطها من علو في منطقة الحميدات.

وانتقلت قوة أمنية من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، وتبيّن بعد الفحص مصرع "س.ج.ف، تبلغ من العمر 22 عامًا إثر سقوطها من علو في منطقة الحميدات بندر قنا ولا يوجد بها شبهة جنائية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.