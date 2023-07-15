رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل مساعد أول وزير العدل لتهنئته بالمنصب الجديد

استقبل المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم بمقر رئاسة الهيئة، المستشار نجاح موسى مساعد أول وزير العدل؛ لتقديم التهنئة لسيادته على اختياره رئيساً لهيئة النيابة الإدارية وتوليه مهام منصبه الرفيع.

جاء ذلك في حضور المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وخلال اللقاء، رحب المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بزيارة المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل، وأكد على تقديره البالغ لما تقدمه وزارة العدل تحت قيادة معالي المستشار عمر مروان - وزير العدل، من دعمٍ متواصل ومستمر للنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.

ومن جانبه تقدم المستشار نجاح موسى - مساعد أول وزير العدل بأطيب أمنياته بالتوفيق للمستشار/ حافظ عباس - رئيس الهيئة، في قيادة النيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تباشر رسالتها السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.