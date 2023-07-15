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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة خديجة بحى الضواحى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية، سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة السيدة خديجة بحي الضواحي،  في إطار الخطة الشاملة التي تشهدها المنطقة حاليًا، رافقه خلال الجولة الأستاذة هالة أبوالعز، رئيس حي الضواحي، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

وخلال متابعته سير أعمال التطوير، وجه محافظ بورسعيد بإقامة مسطحات خضراء على أعلى مستوى، للحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية بمنطقة السيدة خديجة، كما وجه 
بالبدء في إقامة سوق حضارية لخدمة أهالي المنطقة، مع إزالة الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري.

وشدد اللواء عادل الغضبان على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير المنطقة ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة، وإقامة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، موجهًا الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال في أقرب وقت.

ويتابع محافظ بورسعيد أسبوعيًا موقف تتفيذ العمل في تطوير منطقة السيدة خديجة، والتي تأتي ضمن خطة موسعة لتطوير المناطق السكنية بأحياء بورسعيد.

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ، وحل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، فضلًا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية، وجار الانتهاء من تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة، وإقامة المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وذلك بما يحقق أفضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيًا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
اهالى المنطقة إضاءة أعمال تطوير إزالة الاشغالات اعلى مستوى أعمال التطوير

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