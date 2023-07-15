محمد فضل: شعار "العالم علمين" مميز.. ومصر بها أجمل بحر وأطيب شعب

أشاد محمد فضل، لاعب نادي الأهلي والإسماعيلي الأسبق، بالتنظيم الرائع لمهرجان العلمين الترفيهي، قائلًا:"التنظيم رائع للغاية، وشعار "العالم علمين" مميز وعجبني جدًا".

فضل: مدينة العلمين تحولت إلى مكان مميز يضم الأبراج والمطاعم وغيرها

وأضاف "فضل"، خلال لقاء لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن "مدينة العلمين كانت معروفة بالألغام، لكنها تحولت إلى مكان مميز يضم الأبراج والمطاعم وغيرها".

كما أكد أن مصر بها أجمل بحر وأطيب شعب وأكثر آثار، والبعض يحتاج إلى الذهاب لمتحف اللوفر لمشادة آثار مصر.

وتابع: "في مصر، لدينا الواحات وأسوان والأقصر والفيوم وسوهاج والإسكندرية، ونحتاج إلى المزيد من الدعم للسياحة، هناك دول أخرى دعمت السياحة مثل قطر، رغم أنها ليست بنفس قوة وقدرة مصر، وكنا سعداء بتنظيمها لكأس العالم".

وأشار إلى أن مصر تمتلك كل شيء، ونحتاج إلى أن نحب مصر ونعمل من أجلها حتى نتخطى التحديات المختلفة.