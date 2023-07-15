السفير إبراهيم الشويمي: مشاركة الرئيس بقمة نيروبي جاءت لتعزيز العلاقات الدبلوماسية

أكد السفير أبراهيم الشويمي، السفير المصري السابق لدى جمهورية كينيا، أن مشاركة الرئيس في قمة نيروبي المقررة غدًا 16 يوليو 2023 لها أهمية كبيرة لمصر وللمنطقة بشكل عام، حيث تُعد هذه القمة من الأحداث الدولية الهامة التي تجمع رؤساء دول العالم وتناقش قضايا الأمن الدولي والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي.

قال الشويمي، في تصريح لـ الدستور، إن مشاركة مصر في هذه القمة ستعزز العلاقات الدبلوماسية بينها وبين الدول المشاركة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة.

كما ستتيح الفرصة للرئيس للاطلاع على التحديات الدولية الراهنة وتحديد الأولويات والتدابير اللازمة لمواجهتها، ويمكنه خلال هذه القمة تقديم وجهات نظر ومواقف مصر بشأن هذه التحديات.

سفير مصر لكينيا: مصر تناقش القمة لتعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين الدول المشاركة

يشير السفير المصري السابق لدى جمهورية كينيا، إلى أن مشاركة الرئيس في قمة نبرويي يمكن أن تعزز فرص الاستثمار والتجارة بين مصر والدول المشاركة، وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما. كما أنها فرصة لرفع مكانة مصر على المستوى الدولي وتعزيز دورها في القضايا الدولية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المنطقة.

واستطرد: بشكل عام، يمكن القول إن مشاركة الرئيس في هذه القمة تعزز دور مصر في المجتمع الدولي وتحقيق المصالح المشتركة بينها وبين الدول المشاركة. يأتي ذلك في إطار جهود الرئيس السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتعزيز دور مصر الرائد في تحقيق التكامل الإفريقي والتنمية المستدامة في القارة.

وتابع: من المقرر أن تناقش القمة المسائل المتعلقة بالتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية في القارة الإفريقية، وتبحث عن سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه القارة، ومن بين هذه التحديات الصراعات المسلحة، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والأزمة الاقتصادية، والتحولات المناخية.

يعتقد السفير إبراهيم الشويمي أن مصر لديها القدرة على اللعب بدور أكبر في تحقيق الاستقرار والأمن في القارة الإفريقية، وذلك بسبب موقعها الجيوسياسي والدور التاريخي والثقافي والاقتصادي الذي لعبته في القارة. كما يسعى مصر إلى تعزيز التكامل الإفريقي وتحسين العلاقات مع دول القارة من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والأمني والسياسي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى مصر إلى تعزيز دورها في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب في القارة، وتشجيع الحوار والتفاهم بين الدول والمجتمعات المختلفة في القارة.

وأتم: يتم تجسيد هذه الجهود من خلال مشاركة مصر الفعالة في عدد من المنظمات والمبادرات الإفريقية، مثل الاتحاد الإفريقي والمنظمة العربية للتنمية الإفريقية والمبادرة الثلاثية لمصر واليونان وقبرص وغيرها من المنظمات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في القارة الإفريقية.