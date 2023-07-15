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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تشارك في الملتقى السنوي لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

المبادرة الوطنية
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

شاركت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الملتقى السنوي الخامس لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه CSR Egypt تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي. 

والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم اطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية، برئاسة الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم، والسفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة. 

وخلال الملتقى استعرضت نيرمين صادق، المدير التنفيذي للمبادرة، أهداف وأهمية المبادرة باعتبارها غير مسبوقة عالميا، حيث تنفذ بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كل الفئات بهدف إيجاد حلول مصرية لمشكلات تغير المناخ، وأشارت إلى الفرص التي تتيحها المبادرة للمشروعات الفائزة سواء الجوائز المالية المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أو الدعم التقني والفني المقدم للمشروعات، بالإضافة إلى توفير جهات تمويلية واستثمارية لدعم تلك المشروعات.

كما أشارت المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن مد فترة تقديم المشروعات بالدورة الثانية حتى الأول من سبتمبر، وذلك لإعطاء المزيد من الوقت للمتقدمين لتحسين النماذج المقدمة وتحقيق أقصي استفادة ممكنة.

وشهد الملتقى عرض عدد من المشروعات الفائزة بالدورة الأولى من المبادرة ومراحل التقدم والإنجاز ومشاركة مشروعاتهم في مؤتمر المناخ CoP27، ومن تلك المشروعات مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون الطبيعية بالفيوم والذي استعرضه الأستاذ/ إيهاب محمود إبراهيم، كما استعرض كل من محمد عبدالعزيز محمد الدمرداش مشروع القرية الزراعية المستدامة بمحافظة الوادي الجديد، والدكتورة وهاد سمير أحمد، مشروع الخردة باب رزق بمحافظة القاهرة، و عطاء جاد الكريم، مشروع بنك المخلفات المصري بمحافظة الأقصر، و منى رفعت طمان، مشروع تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد من إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بمحافظة الإسكندرية، وسمر سعيد معوض، مبادرة صاحبات اليد الذهبية بمحافظة الفيوم.

للتسجيل بالدورة الثانية من المبادرة يرجى زيارة الموقع الرسمي www.sgg.eg

استراتيجيات استثمارية ئيس عبد الفتاح السيسي التنمية الاقتصادية التنمية الاقتصادي التخطيط والتنمية الاقتصادية التحول نحو الاقتصاد الأخضر

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