ضبط 14 توك توك ودراجة نارية مخالفة في حملة بطنطا

تمت الإدارة العامة لمرور الغربية حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة في شوارع مدينة طنطا بهدف تحسين السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين. وفي إطار هذه الحملة، تمكنت السلطات من ضبط 14 مركبة توك توك ودراجة نارية مخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، أن تعليمات اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، على أهمية استمرار الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون واللوائح المرورية على قائدي السيارات ومركبات التوك توك المخالفة. كما أضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأمن المروري في المدينة وتقليل حوادث السير والإزعاج الناتج عن استخدام مركبات التوك توك في الشوارع الرئيسية.