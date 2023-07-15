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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يُعير مدافعه فاييخو إلى غرناطة حتى نهاية الموسم

فاييخو
فاييخو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا، اليوم السبت، عن إعارة مدافعه خيسوس فاييخو إلى نظير غرناطة حتى نهاية الموسم.

وأشار النادي عبر بيانه الرسمي، إلى انضمام صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف غرناطة حتى صيف 2024 على سبيل الإعارة.

وخرج اللاعب من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي في ظل اعتماده على المدافعين الأساسيين روديجير، وألابا وميليتاو.

ولعب فاييخو 4 مباريات فقط الموسم الماضي مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وكان فاييخو قد لعب من قبل لصفوف غرناطة موسمين معارًا من النادي الملكي وشارك في 51 لقاء معهم.

ريال مدريد خيسوس فاييخو فاييخو غرناطة ريال مدريد الإسباني

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