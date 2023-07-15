أبرزها إعادة تشكيل اللجان النوعية.. توصيات "النبراوي" خلال اجتماعه مع مهندسي الغربية

قال المهندس تامر الكوراني، نقيب المهندسين في الغربية، إن النقابة الفرعية للمهندسين في الغربية استقبلت المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وبحضور المهندس محمد حمودة الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد عباس رئيس النقابة الفرعية في أسوان، والمهندس محمد محفوظ رئيس النقابة الفرعية في الأقصر.

وفي لقاء مفتوح مع مهندسي الغربية، بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من المهندس تامر الكوراني رئيس نقابة المهندسين في الغربية، رحب فيها بالحضور الكريم وأوضح أن الهدف من لقاء أعضاء الجمعية العمومية في الغربية هو مناقشة آخر التطورات التي تتم في النقابة الفرعية والإجابة على كافة استفسارات المهندسين.

وقام بتوضيح ما قامت به نقابة الغربية من مجهودات وسعي في ملف إنشاء نادي المهندسين بطنطا وتطوير نادي المهندسين في المحلة الكبرى، وطلب من المهندس طارق النبراوي تحديد موعد لإنهاء الإجراءات في النقابة العامة، حيث أشار النبراوي إلى أن حلم إنشاء نادي مهندسين يخدم جموع المهندسين بوسط الدلتا حلم طال انتظاره وأنه يسعى شخصيًا لإنجازه منذ بدء الفكرة ووعد بإنهاء إجراءات الطرح في خلال أسبوعين.

كما استعرض الكورانى، من خلال عرض تقديمي ما تقوم به نقابة المهندسين بالغربية من فاعليات وأنشطة مختلفة وأشار إلى أنها جميعا تنشر على الصفحة الرسمية للنقابة على الفيسبوك ووعد بتطويرها بالاستعانة لمتطوعين من شباب المهندسين وطلبة كلية الهندسة.

ومن جهته، أشار المهندس طارق النبراوي، من خلال كلمته، إلى أنه يسعى للقاء مهندسي الجمعية العمومية في كل المحافظات لرسم خريطة للفترة المقبلة والاهتمام بقضايا النقابة والمهندسين، ثم تم فتح باب المناقشة والاستفسارات من الحضور.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات وتوصيات حملها السيد النقيب العام ووعد بتنفيذها، ومنها:

1- تفعيل قرارات التعليم الهندسي ورفع كفاءة الخريج وضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة والاعتماد.

2- الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة و طرحها للتصويت عليها و تفعيلها فى أقرب وقت

3- العمل على زيادة موارد النقابة و استثمارها بشكل أكبر و السعى لزيادة المعاشات

4- إعادة تشكيل اللجان النوعية بالنقابة العامة و فتح المجال أمام المهتمين بالمشاركة فيها

5- تفعيل لجان المساندة القانونية لدعم المهندسين فى كافة قضاياهم و استفساراتهم

6- التأكيد على دعم نقابة المهندسين بالغربية و السعى لإنهاء إجراءات طرح بدأ انشاءات النادى خلال اسبوعين.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية و مجلس نادى المهندسين بالمحلة الكبرى، على رأسهم المهندس محمد سلامة امين الصندوق، والمهندس عماد الدميري و المهندسة ايناس خاطر والمهندسة ريهام النجار والمهندسة نادية حسونة والمهندس أسامة حجاج والمهندس أسامة القطرى والمهندس محمد السجينى والمهندس على النظامى.

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