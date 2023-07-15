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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

مايا مرسي: مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على التميز ضد المرأة

مايا مرسي
مايا مرسي

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات الورشة الإقليمية حول "تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على الممارسات الفضلى لتقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ونظمتها وزارة شؤون المرأة في دولة فلسطين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور السيدة أمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في دولة فلسطين، والسيدة وفاء بني مصطفى، ممثلة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في المملكة الأردنية، والدكتورة نهلة حيدر، عضو لجنة السيداو، وبمشاركة الممثلين المعنيين بالمرأة في عدد من الدول العربية والإسلامية، فضلاً عن ممثلي هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

واستهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات والتجارب حول طرق تقديم التقارير للجنة المعنية باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

 وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن مصر لديها خطة عمل محددة لتنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة والتوصيات الخاصة بها، واستعرضت تجربة مصر في تنفيذ الاتفاقية، وفي تقديم التقرير الوطني للجنة المعنية بالاتفاقية.

مايا مرسي التميز ضد المرأة مصر المرأة

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