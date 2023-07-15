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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم دون إصابات

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق اشتعل بشقة سكنية في الهرم، ولم يسفر عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، باشتعال حريق بعقار في منطقة الطوابق بالهرم، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

كما تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من إخماد حريق اشتعل بمخلفات، بجوار مطعم في العجوزة، دون إصابات، وقبل امتداده للعقارات المجاورة.

رجال الحماية المدنية الجيزة سكنية في الهرم إصابات النيابة غرفة النجدة منطقة الطوابق

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