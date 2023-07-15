ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. أنشطة ثقافية وتوعوية مُكثفة بـ"القومي لثقافة الطفل"

يُنظم المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، برنامجًا متميزًا للأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية، خلال الإجازة الصيفية، بمقر المركز بالهرم، وكذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

يتضمن البرنامج عددًا من الصالونات الثقافية وورش تنمية المهارات على "الرسم، التمثيل، المسرح الأسود، خيال الظل"، إلى جانب العروض الفنية والمسرحية الخاصة بالطفل، وبرنامجًا خاصًا بذوي الهمم يشمل "ورش تنمية المهارات، تدريبات على العروض، تدريبات كشفية وتربية رياضية".

كما يُنظم المركز نشاطًا متميزًا لرواد "متحف طه حسين"، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، يتضمن أنشطة رياضية وورشًا فنية متنوعة وعروضًا لمسرح العرائس وحفلات لتوقيع الكتب، وعددًا من الدورات التعليمية منها "الرسم بالأشكال الهندسية للفئة العمرية من 6 إلى 9 سنوات، الرسم بألوان المياه للفئة العمرية من 10 إلى 15 عامًا، الحرفي الصغير، من سن 12 إلى 17 عامًا، مبادئ وأسس التصميم، من سن 12 إلى 17 سنة، الأشغال اليدوية، من سن 10 إلى 18 عامًا، فن الكتابة، من سن 13 إلى 17 عامًا، أنا رسام من سن 9 إلى 12 عامًا، اصنع مسرحك بنفسك، من سن 8 إلى 12 عامًا، نحت، من سن 10 إلى 15 عامًا، احم جسدك، من سن 5 إلى 8 سنوات".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلنت انطلاق برنامج أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية، "ثقافتنا في إجازتنا" التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، حيث يتضمن البرنامج تنظيم سلسلة من البرامج والأنشطة بقرى ونجوع محافظات الجمهورية، وكذلك بالشواطئ والساحات والأندية وأماكن تجمعات الجمهور خلال فترة الأجازة الصيفية.

ومن جهتها؛ أكدت وزيرة الثقافة أن هذه المبادرة تساهم في تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من النشء والشباب في كافة مجالات الثقافة والفنون، موضحة أن الأنشطة تتضمن برنامجًا خاصًا للأطفال، يتم تنفيذه بمشاركة المتخصصين في الفنون والآداب، والتي من شأنها تنمية مواهبهم والمساهمة في رفع وعيهم والحفاظ على هويتهم المصرية.

وأضافت أن الفعاليات والأنشطة هذا العام لن تقتصر على المناطق الساحلية فحسب، بل ستمتد لتشمل عدد كبير من المدن الحدودية ومحافظات الصعيد، مع برنامج حافل لمدينة العريش.